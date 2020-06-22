تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدراتجهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. إتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى المواد المخدر..وذلك بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (64 طربة لمخدرالحشيش- مبلغ مالى) .. حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (592 ألف جنيه).

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة "أول العامرية".. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,5كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (225 ألف جنيه).

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية) بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة "أول العامرية".. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة فايد حال إستقلالهما سيارة.. وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.