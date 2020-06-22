اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:12 ص
تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدراتجهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

 
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. إتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى المواد المخدر..وذلك بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (64 طربة لمخدرالحشيش- مبلغ مالى) .. حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (592 ألف جنيه).
 
ونجحت الجهود في  ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة "أول العامرية".. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,5كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (225 ألف جنيه).
وأسفرت الجهود عن  ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية) بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة "أول العامرية".. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).
ونجحت الجهود في  ضبط (عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة فايد حال إستقلالهما سيارة.. وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات

حملات امنيه

الداخلية

الشرطة

قوات الشرطة

اخبار الحوادث

جهود الداخلية

حملات الامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة