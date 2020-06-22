تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

بدأت محافظة الجيزة أمس السبت فى تقديم خدمات إجراء الكشف وصرف الأدوية لذوى الأمراض المزمنة من خلال عيادات متنقلة بـ8 مواقع بالجيزة إضافة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التى انتهت قراراتهم أو إصدار قرارات جديدة.





وفى النقاط التالية المواقع التى يتم إجراءات الكشف وصرف الأدوية وهى:..

- وحدة رعاية الطفل بمدينة العمال بإمبابة

- مركز شباب زنين ببولاق الدكرور

- جزيرة محمد بالوراق

- الإدارة الصحية بأوسيم

- الاخصاص بالصف

- الإدارة الصحية بالعمرانية

- مركز طب الأسرة المستقبل بأكتوبر

- نكلا بمنشأة القناطر



كان قد تم نشر عددا من العيادات المتنقلة وتخصيص المراكز الصحية لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية لهم والتى تشمل علاج السكر والضغط والسمنة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقالت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان في حاليا يعمل بكفاءة ما يقرب من 20 مركز بالقاهرة والجيزة لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة.



وتابعت: المبادرة بدأت العمل في 3 محافظات حاليا وهو القاهرة والجيزة والقليوبية وستعمل من السبت بالفيوم، مؤكدة أن جميع المحافظات هتدخل في المبادرة تباعا لتقديم الخدمة لأصحاب الأمراض المزمنة.



وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية هناك نوعين من العلاج إما عن طريق نفقة الدولة وسيتم صرف العلاج لمدة 3 شهور دون التقيد بالقرار وصدوره، مشيرة إلى أنه سيتم التعاقد مع المعامل الخاصة لإجراء التحاليل والفحوص علي ان تتحمل الوزارة التكلفة.

