تطوير منطقة الزوبعية بالشرقية بتمويل من صندوق العشوائيات

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم حصر جميع المناطق العشوائية وغير الآمنة على مستوى المحافظة لوضعها فى قائمة المناطق التى سيتم تطويرها بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، للقضاء على المبانى ذات الطابع المتهالك وحفاظاً على صحة وسلامة القاطنين والمارة ولإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية، فى بيان له، أن الدولة تتحرك بخطًى متسارعة نحو تحقيق حلم القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وذلك بنهاية العام الجارى 2020، من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط، يتم تنفيذها وفقا لجدول زمنى محدد للإنتهاء من تطوير تلك المناطق على مستوى الدولة ، والتي تأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة،وهو ما سينعكس إيجابياً على الإقتصاد المصرى،وتحقيق رضا المواطنين فى تلك المناطق، بعد سنوات من التجاهل والإهمال.

ومن جانبه أوضح المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة أبو كبير، أنه تم أمس البدء فى أعمال الرفع المساحي والحصر للمبانى الموجوده فى منطقة الحرفيين العشوائية" الزوابعية" بالمدينة للبدء فى أعمال تطويرها،بإعتبارها منطقة غير مخططة ويوجد بها بعض الورش المخصصة لصناعة الأخشاب،وذلك بحضور مسئولي وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ومسئولي لجنة المنشآت الآيله للسقوط،بالتعاون مع مكتب استشارى هندسى والبنك الإفريقي الدولي، مضيفاً إلى أن البنك سيقوم بالتمويل المالى لتنفيذ اعمال التطوير بالمنطقة الحرفية المذكورة والمكتب الإستشاري سيقوم بعمل الدراسة الميدانية والحضارية والرفع العمرانى والإجتماعى للمنطقة للوقوف على الوضع الراهن للمنطقة ومتطلباتها للخروج بالحل الأمثل لتطويرها.

وأوضح رئيس المركز ان هناك فريق عمل مكون من 12 فرد يقومون بتنفيذ أعمال الرفع المساحى والعمرانى للمنطقة المذكورة منذ أمس والمستمرة لمدة إسبوع لوضع الخطة الملائمة لتطوير المنطقة "الزوابعية"، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء للقضاء على المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.