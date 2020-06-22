تجديد حبس صاحب محل بقالة لاتهامه بهتك عرض طفلة بقرية فى الشرقية

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير مباحث الشرقية، بلاغا من أحد المواطنين مقيم قرية البيوم دائرة مركز شرطة الزقازيق يتهم فيه صاحب محل بقالة باستدراج نجلته الطفلة ابنة السبع سنوات، والتعدى عليها جنسيا، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية، حيث ووجهت له إتهام هتك عرض طفلة وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعى.