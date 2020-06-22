اليوم السابع
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خالد صلاح
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تايوان تعزز خطة تنمية دفاعها المحلى بطائرة جديدة

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:30 ص
تايوان تعزز خطة تنمية دفاعها المحلى بطائرة جديدة تساى إينج وين رئيسة تايوان
(رويترز)

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شهدت رئيسة تايوان تساى إينج وين، أول طلعة جوية تجريبية لطائرة تدريب جديدة محلية التصميم والصنع، اليوم الاثنين، فى إطار خطة حكومتها لتعزيز الدفاعات فى مواجهة تحد متزايد من قبل الصين.

 

وعلى الرغم من حصول القوات المسلحة التايوانية على معظم عتادها من الولايات المتحدة إلا أن تساى جعلت تطوير صناعة دفاعية متقدمة محلية إحدى أولوياتها ولا سيما مع تعزيز الصين جهود تحديث قواتها المسلحة. وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا.

 

وتعد طائرة إيه تي-5 بريف إيجل الجديدة أول طائرة يتم صناعتها محليا منذ إنتاج الطائرة المقاتلة إف-سى كيه-1 تشينج كو منذ أكثر من 30 سنة. وتصنع شركة أيروسبيس اندستريال ديفلوبمنت المملوكة للدولة الطائرة الجديدة بتكاليف تبلغ 68.6 مليار دولار تايواني(2.32 مليار دولار).

 

وقالت تساى فى قاعدة جوية فى مدينة تايتشونج بوسط تايوان إن الطائرة الجديدة تدحض ادعاءات المعارضين الذين كانوا يعتقدون أن تايوان تفتقر إلى التكنولوجيا وإنه يجب عليها التركيز على تلبية احتياجاتها الدفاعية من الخارج.

 

وأضافت أن "طائرة التدريب الجديدة لم توفر فحسب أكثر من ألفى فرصة عمل ولكنها ستنقل أيضا الخبرات وتخلق جيلا جديدا من المواهب الفنية فى صناعة الطيران".

 


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