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بواقعة اغتصاب سيدة بالبحيرة.. النيابة تهيب بالمواطنين تحرى الدقة فيما يتم تداوله

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:42 م
بواقعة اغتصاب سيدة بالبحيرة.. النيابة تهيب بالمواطنين تحرى الدقة فيما يتم تداوله المستشار حماده الصاوي النائب العام
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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تهيب النيابة العامة، بالمواطنين تحري الدقة فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعى، وعدم التسليم بكل ما يذيع ويتواتر؛ لما فيه من بالغ الضرر على التحقيقات، وعلى السِّلم والأمن الاجتماعي.

وذكرت النيابة العامة، في بيان صادر منذ قليل، إنها تباشر التحقيقات في واقعة اغتصاب امرأة ببقعة زراعية بإحدى قرى البحيرة، ونشرها مقطع مصوَّر لامرأة تدعي فيه تعدي البعض عليها بمواقعتها كرهًا عنها، وبالضرب، مستنجدةً لإيتائها حقوقها

وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان» بمكتب «النائب العام» لاحظت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لامرأة تدعي فيه تعدي البعض عليها بمواقعتها كرهًا عنها، وبالضرب، مستنجدةً لإيتائها حقوقها، وإذ عُرض الأمر على النائب العام المستشار حماده الصاوى، أمر بمتابعة سير التحقيقات في الواقعة.

وذكر شهود الواقعة، وآخرين ممن تواجدوا بمحل الواقعة تعدي البعض علي المرأة بالضرب وتصويرها في وضع خادش للحياء تشهيرًا بها، إثر تواتر أخبار عن إتيانها أفعالًا منافية للآداب العامة -لم تتثبت "النيابة العامة" من مدى صحتها بعد- ولم تذكر السيدة في أقوالها أمام الشرطة تعدي أحد عليها بالاغتصاب على غرار ما ادعت بالمقطع المصور المتداول.


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