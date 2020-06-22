بريطانيا تسجل أقل عدد وفيات يومى بفيروس كورونا منذ منتصف مارس

قال مسؤولون في مجال الصحة اليوم الاثنين إن عدد الاشخاص الذين توفوا في بريطانيا بعد التأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 42647.
وهذا أقل عدد يومي للوفيات بسبب كوفيد-19 منذ منتصف مارس آذار. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض إجراءات العزل العام في 23 مارس.
يكشف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، النقاب عن أحدث تخفيف لتدابير العزل العام فى بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا غدا الثلاثاء، عندما يعلن أيضا انتهاء مراجعة فيما إذا يتعين تخفيف قاعدة التباعد الاجتماعى لمسافة مترين.
وتضرر الاقتصاد البريطانى من تدابير العزل العام التى استهدفت وقف انتشار مرض كوفيد-19 وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها يوم الاثنين الماضى فما زال كثير من الأعمال التجارية ولاسيما فى قطاعى الفندقة والترفيه مغلقا.
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