بريطانيا تسجل أقل عدد وفيات يومى بفيروس كورونا منذ منتصف مارس

رويترز

قال مسؤولون في مجال الصحة اليوم الاثنين إن عدد الاشخاص الذين توفوا في بريطانيا بعد التأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 42647.

وهذا أقل عدد يومي للوفيات بسبب كوفيد-19 منذ منتصف مارس آذار. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض إجراءات العزل العام في 23 مارس.