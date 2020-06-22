اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تسجل أقل عدد وفيات يومى بفيروس كورونا منذ منتصف مارس

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:14 م
بريطانيا تسجل أقل عدد وفيات يومى بفيروس كورونا منذ منتصف مارس شواطئ بريطانيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسؤولون في مجال الصحة اليوم الاثنين إن عدد الاشخاص الذين توفوا في بريطانيا بعد التأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 42647.
 
وهذا أقل عدد يومي للوفيات بسبب كوفيد-19 منذ منتصف مارس آذار. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض إجراءات العزل العام في 23 مارس.
 
يكشف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، النقاب عن أحدث تخفيف لتدابير العزل العام فى بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا غدا الثلاثاء، عندما يعلن أيضا انتهاء مراجعة فيما إذا يتعين تخفيف قاعدة التباعد الاجتماعى لمسافة مترين.
 
 
وتضرر الاقتصاد البريطانى من تدابير العزل العام التى استهدفت وقف انتشار مرض كوفيد-19 وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها يوم الاثنين الماضى فما زال كثير من الأعمال التجارية ولاسيما فى قطاعى الفندقة والترفيه مغلقا.

فيروس

كورونا

بريطانيا

اصابات

وفيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة