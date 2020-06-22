إسلام أباد (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، جوراف أهلواليا القائم بالأعمال فى السفارة الهندية بإسلام أباد، لتقديم الاحتجاج على إطلاق النار الاستفزازى من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستانى من الخط الفاصل فى كشمير، فى 20 من یونیو الجارى، ما أدى إلى مقتل فتاة باكستانية وإصابة شخصين آخرين بجروح بالغة.