وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي" اليوم الاثنين أن الخارجية الباكستانية أدانت بشدة استمرار القوات الهندية في استهداف المناطق المأهولة على الجانب الباكستاني، وأبلغت الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.