إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالتي تعد بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 324 متر مربع، و21 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 2397، و 9 حالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بمساحة 494 متر مربع، ليصل اجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الأحد، 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدان و5 قيراط، و4066 حالة إزالة مباني بمساحة 559979 متر مربع.