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إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:49 ص
إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالتي تعد بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 324 متر مربع، و21 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 2397، و 9 حالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بمساحة 494 متر مربع، ليصل اجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الأحد، 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدان و5 قيراط، و4066 حالة إزالة مباني بمساحة 559979 متر مربع.

 


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