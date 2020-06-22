ولفت المحامي إلى أن محاولتي الانتحار تزامنتا مع توقيف أفراح الحرازي مسؤولة سجن النساء، ومعها نائب مدير السجن، على خلفية معلومات عن ضلوعهما في إعطاء جرعة مخدرات عالية للسجينتين أفقدتهما الوعي .

وتأتي هذه الواقعة بعدما أعلنت الميليشيات انتحار سجينة قبل فترة في ظروف غامضة داخل سجن النساء التابع للسجن المركزي في صنعاء وإجبار أهلها على دفن جثتها قبل استكمال التحقيقات ، وذلك رغم تأكيد الطبيب الشرعي وجود كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها ، وكسر في العنق ، وهو ما ينفي فرضية الانتحار أصلا.