"الوطنية للصحافة" تنقل زميلين بأخبار اليوم للمستشفي بعد إصابتهما بكورونا

كتب محمد السيد

أصيب محمد طلعت المحرر بأخبار الحوادث بفيروس كورونا، بعدما أكدت المسحة التي أجراها إيجابية إصابته وبناء علي تقرير الإدارة الطبية في أخبار اليوم ,وقررت الهيئه الوطنية للصحافه نقله الي إحدى المستشفيات المتعاقده معها لعلاج الصحفيين.

كما قررت الهيئه نقل الزميل ناصر قطب الي إحدي المستشفيات التابعه لها ايضا.

يذكر أن الشركة القومية للتوزيع أكدت من قبل أنها تلقت من خلال اتصال هاتفي بلاغ عن اصابة احد العاملين بها بفيروس كورونا وهو ممدوح عبد الرازق دياب حيث انه كان مخالط لوالدته التى توفاها الله الاسبوع الماضى ، حيث انه كان يتلقى العلاج بالمنزل خيث ساءت حالته وارتفعت حرارته ويتلقى التنفس باسطو انة اكسحين .

وأضافت فى بيان لها ، أن لجنة ادارة الازمة حاولت التواصل مع وزارة الصحة لحجز سرير فى الرعاية ولكن باءت محاولتها بالفشل ولم تستطع وأنها قامت بابلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة الحرجة لتوفير سرير فى احد المستشفيات المتعاقد معها .

وتابعت :"وفى استحابة سريعة من الهيئة الوطنية قامت الهيئة بالتواصل مع مستشفى المقاولين العرب وتحويل المريض فورا ونثمن دور الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ونشكر الجهود المبذولة" .