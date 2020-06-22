نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 14 ألفا و821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين إلى 425 ألفا و 282 حالة، وأشارت الصحة الهندية، حسبما نقلت صحيفة /تايمز أوف إينديا/ الهندية، إلى تسجيل 455 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و 699 حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19" في الهند، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد حالات التعافي من وباء "كوفيد-19" بلغ 237 ألفا و 195 حالة.