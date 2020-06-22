الهلال الأحمر بفلسطين: 8 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز الحمرا

أعلن الهلال الأحمر بفلسطين عن إصابة 8 مواطنين، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الحمرا شمال أريحا.
وأضاف الهلال الأحمر - في بيان، نشرته وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم الاثنين - أت أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وأربعة آخرين بالغاز المسيل للدموع، وجميعهم تم علاجهم ميدانيًا.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت، في وقت سابق اليوم، حاجز الحمرا وجميع مداخل مدينة أريحا، لمنع وصول المواطنين إلى الفعالية المركزية الرافضة لضم الأغوار، ما أدى لاحتجاز عشرات الحافلات.
وفي سياق آخر، أصيب شاب برصاص حي في قدمه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية عابود شمال غربي رام الله، وتم نقل الشاب للمستشفى.
الهلال الأحمر بفلسطين: 8 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز الحمراالإثنين، 22 يونيو 2020 06:58 م
الهلال الأحمر الفلسطينى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الهلال الأحمر بفلسطين عن إصابة 8 مواطنين، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الحمرا شمال أريحا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
شحنة مساعدات طبية مصرية تصل غزة دعما للهلال الأحمر الفلسطينى.. صورالجمعة، 22 مايو 2020 03:30 م
الهلال الأحمر المصرى يقدم مساعدات طبية وإنسانية للهلال الأحمر الفلسطينىالخميس، 21 مايو 2020 03:36 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 13 شخصا فى الضفة بسبب الاحتجاجات على خطة ترامبالثلاثاء، 28 يناير 2020 10:21 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 77 فلسطينيا فى المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلىالثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 05:58 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة