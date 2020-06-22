النيابة تأمر باستعجال التحريات فى واقعة تعدى عامل جنسياً على طفل بالسلام

كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

أمرت نيابة السلام ، باستعجال تحريات المباحث فى واقعة اعتداء متهم على طفل جنسياً بمنطقة السلام، كما أمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعى وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من والد الطفل "م" بهتك عرضه والاعتداء عليه جنسيا على يد صديق خاله، وأضاف والد الطفل أن المتهم اصطحب نجله إلى عقار مهجور، وبدأ بملامسة مناطق حساسة بجسده وهتك عرضه، وفور الانتهاء من فعلته هدد الطفل حتى لا يبلغ أحدا من أفراد أسرته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتم القبض على المتهم "إ.ا" فى العقد الثالث من العمر، وتمت إحالته للنيابة التى أمرت بحسبه 4 أيام.