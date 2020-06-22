المجلس العالمى للسياحة يمنح مصر علامة «السفر الآمن».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: المجلس العالمى للسياحة يمنح مصر علامة «السفر الآمن».



وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: «الغرف السياحية»: جاهزون لاستقبال السائحين.. وبداية الانطلاق فى يوليو.. المجلس العالمى للسياحة يمنح مصر علامة «السفر الآمن».. روما تشتاق إلى المحروسة.. إعلام إيطاليا يترقب عودة السياحة.. وعودة سياح بيلاروسيا وأوكرانيا والتشيك للغردقة فى النصف الأول من يوليو



ترحيب دولى بتحرك القاهرة فى الأزمة الليبية.. أمريكا تتبنى موقف مصر وتدعو الليبيين للحوار.. الجيش الوطنى الليبى يصف موقف السيسى بـ«التاريخى».. ووكالة إيطالية: مصر لجأت لـ«خيار أخير» لحفظ أمنها القومى أقوى مراجعات الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية

«النواب» يقر القانون وينتظر تصديق الرئيس.. لجنة رباعية لاسترجاع أصول مجلس الشيوخ ونقل الموظفين خلال 30 يوما.. تأجيل تصحيح أوراق الثانوية عدة أيام للقضاء على «كورونا».. «التعليم»: ترك الكراسات فترة حفاظا على سلامة المصححين.. وبدء تصحيح عينة العربى قريبا مع مراعاة الرأفة فى تقدير الدرجات مصر لم تهدد بعمل عسكرى.. وزير الخارجية سامح شكرى يرد على الادعاءات الإثيوبية

Forrest Gump وDirty Harry فى المقدمة.. أفلام عالمية متهمة بالعنصرية والتمييز ضد الأقليات إعلان نتائج علاج كورونا بـ«بلازما المتعافين» خلال أسبوعين.. مستشار وزيرة الصحة: 11 تجربة إكلينيكية على لقاحات عالمية و«أكسفورد» الأقرب

رئيس الوزراء يستعرض حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.. مدبولى: بدل انتقال ووحدات سكنية بتيسيرات فى التكلفة والسداد

«بصيرة»: تقديرات بإصابة 616 ألف مصرى فى عمر 18 سنة فأكثر بـ«كورونا».. 12% من المصابين دخلوا مستشفى لتلقى الرعاية الطبية.. و66% لجأوا للعزل المنزلى دون احتياج لفرق طبية.. و39% يتابعون مع أطباء باستمرار