اليوم السابع
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المجلس العالمى للسياحة يمنح مصر علامة «السفر الآمن».. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:53 م
المجلس العالمى للسياحة يمنح مصر علامة «السفر الآمن».. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: المجلس العالمى للسياحة يمنح مصر علامة «السفر الآمن».
 

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

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