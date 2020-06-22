القوات العراقية تعلن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ غرب بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، ضبط منصة لإطلاق الصواريخ غرب العاصمة بغداد، وذكرت الخلية- فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ، بعد ظهر اليوم الاثنين، وبداخلها صاروخان نوع كاتيوشا معدة للإطلاق فى منطقة حى الجهاد جنوب غربي العاصمة بغداد".
وكانت القوات الأمنية العراقية، دمرت اليوم الاثنين، عددا من الزوارق لعناصرعصابات داعش الارهابية فى صلاح الدين، وقال بيان لخلية الاعلام الامني أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ، إن قوات اللواء الثاني في فرقة الرد السريع باشرت بعمليات ابطال العراق المرحلة الثالثة ضمن قاطع المسؤولية، ودمرت عددا من الزوارق لعناصر عصابات داعش الارهابية في نهر اقصو في شمال غرب امرلي، ومازالت عملية التطهير مستمرة.
وانطلقت اليوم الاثنين، عملية "أبطال العراق" المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالى، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور.
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