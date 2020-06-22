الطلاب المكفوفين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

واصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية متابعة سير الامتحانات لليوم الثانى على التوالى برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ورئيس غرفة العمليات وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وفريق العمل بالغرفة.

و يؤدى صباح اليوم الاثنين طلاب الثانوية العامة ( مكفوفين ) بمحافظة القليوبية باللجنة المخصصة لأداء الامتحان بمادة اللغة العربية ( الورقة الثانية ) بمدرسة النور للمكفوفين ببنها وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وقال عاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية أنه تم توفير كافة سبل الراحة وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان وتوزيع الكمامات والجوانتيات وواقيات القدم على الطلاب في إطار خطة الدولة والوزارة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.