واهتمت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق والأخبار) بتصريحات الرئيس السيسي إزاء الوضع في ليبيا، وأفردت لها مساحات واسعة في أعدادها الصادرة اليوم، إلى جانب مواقف التضامن التي أعلنتها الدول العربية والأجنبية دعما لمصر في حقها بالدفاع الشرعي عن نفسها في مواجهات الميليشيات المسلحة والجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا والمدعومة من تركيا.



وأشارت عدد من الصحف اللبنانية إلى أن مصر قادرة على تغيير موازين القوى في الساحة الليبية في ضوء ما تمتلكه من قدرات عسكرية كبيرة، وإنما تتأنى في ضوء حساسية الموقف والذي يتطلب غطاء سياسيا عربيا ودوليا واسعا في ظل أن خزينة قطر بتصرف تركيا.