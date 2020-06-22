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الراى الكويتية: التحقيقات مستمر فى ملف صفقة طائرات يوروفايتر

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:37 م
الراى الكويتية: التحقيقات مستمر فى ملف صفقة طائرات يوروفايتر طائرات حربية - أرشيفية
إيمان حنا

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أكدت مصادر مطلعة بالكويت أن ملف صفقة طائرات يوروفايتر ما زال مفتوحاً على مصراعيه، وأن وزارة الدفاع ماضية فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيقات والحفاظ على المال العام، وفق الراى الكويتية.

وكشفت المصادر أن لجنة محاكمة الوزراء التابعة لمجلس الوزراء الكويتى استدعت رئيس لجنة التحقيق فى ملف يوروفايتر حسام بهبهانى لاستكمال التحقيقات يوم الخميس المقبل، فى خطوة سيلحقها استدعاء جميع الشهود ذوى العلاقة بوزارة الدفاع للاستماع إلى إفاداتهم ومعلوماتهم المتوفرة حول القضية.

وأوضحت المصادر أنه سبق استدعاء رئيس اللجنة، صاحب توصية إحالة الملف إلى النيابة فى أول مارس الماضي، وطلب منه وقتها تزويد اللجنة بمجموعة مستندات محددة، حيث استوفاها على الفور، لكن تداعيات أزمة فيروس كورونا وما ترتب عليها من إغلاق حكومي وتعطل الأعمال الحكومية أدت إلى تأجيل استكمال التحقيقات المفتوحة في هذا الخصوص.

وشددت المصادر على أن ملف قضية يوروفايتر لا يزال مفتوحاً، وأن هناك توجيهات عليا داخل وزارة الدفاع مباشرة وواضحة لجميع الجهات المسئولة بتزويد لجان التحقيق المشكلة بهذا الخصوص بأى مستندات أو معلومات أو بيانات يتم طلبها، مؤكدة ضرورة تسهيل أعمال التحقيق فى هذا الملف، بما يسهم فى حماية المال العام، وصيانته من أى تجاوز.


الكويت

صفقة يوروفايتر

الداخلية الكويتية

التحقيق فى صفقة يوروفايتر

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