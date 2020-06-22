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الجارديان: المتحف الأمريكى للتاريخ سيزيل تمثال "روزفلت" استجابة للمظاهرات

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:40 م
الجارديان: المتحف الأمريكى للتاريخ سيزيل تمثال "روزفلت" استجابة للمظاهرات تمثال روزفلت أمام متحف التاريخ الطبيعى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك سيزيل تمثالًا للرئيس الأسبق روزفلت من خارج مدخله الرئيسي.

وتأتي هذه الخطوة ، التي تم الإعلان عنها يوم الأحد ، في أعقاب حوادث في جميع أنحاء الولايات المتحدة تم فيها إزالة أو تدمير تماثيل الجنرالات والقادة الكونفدراليين والشخصيات التاريخية الأخرى المرتبطة بالرق وتهجير الأمريكيين الأصليين.

في سان فرانسيسكو يوم الجمعة كان تمثال لرئيس آخر ، يوليسيس إس جرانت ، من بين الآثار التي تم هدمها في حديقة جولدن جيت. وقاد جرانت جيوش الاتحاد إلى النصر في الحرب الأهلية وكرئيس حارب منظمات كو كلوكس كلان العنصرية. ولكن قبل هزيمة الكونفدرالية للعبودية، تزوج من عائلة تملك العبيد وكان يملك لفترة وجيزة عبدًا.

وشغل روزفلت البيت الأبيض من عام 1901 إلى عام 1909 ، وقد ساعد في تكوين مجموعة المتحف ، وهو رجل كان يحب الخروج في الهواء الطلق والصيد.

وقالت رئيسة المتحف إلين فوتير لصحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية ، تأثر مجتمع المتاحف لدينا بعمق من قبل الحركة المتزايدة باستمرار للعدالة العرقية التي ظهرت بعد مقتل جورج فلويد".

وقتل فلويد ، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي ، في مايو عندما ركع ضابط شرطة مينيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبًا. توسعت الاحتجاجات بعد وفاته في جميع أنحاء البلاد ، لتشمل التنديد بعمليات القتل الأخرى وجميع وحشية الشرطة والعنصرية النظامية.

يُظهر التمثال الموجود في متحف سنترال بارك ويست في نيويورك روزفلت ، الرئيس السادس والعشرون ، وهو يجلس على ظهر الخيل ويحيط به أمريكي من أصل أفريقي وأمريكي أصلي. وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التى يكون فيها التمثال هدفا للاحتجاجات والدعوة إلى إزالته. لقد تعامل المتحف مع هذه القضية من قبل.

 


تيدى روزفلت

العنصرية

جورج فلويد

مظاهرات جورج فلويد

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