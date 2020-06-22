البيت الأبيض يستعد لموجة ثانية محتملة من كورونا مع ارتفاع أعداد الإصابات

كتبت ريم عبد الحميد

قال بيتر نافارو، مستشار التجارة والتصنيع للرئيس دونالد ترامب إن البيت الأبيض يعمل للاستعداد لاحتمال قدوم موجة ثانية من فيروس كورونا فى الخريف، على الرغم من أنه أشار إلى أن قدومها ليس أمرا حتميا.

وقال نافارو فى مقابلة مع سى إن إن أنهم يملأون المخزون تحسبا لمشكلة ممكنة فى الخريف، مضيفا أن يبذلون قصارى جهدهم فى هذا الشأن.

وعلقت صجيفة نيويورك تايمز على التصريحات، وقالت إنها تتعارض مع تأكيد الرئيس ترامب المتكرر بان الفيروس سيختفى و تشكيكه فى قدرته على الاستمرار حتى الخريف والشتاء.

لكن الفيروس لا يزال قائما، فعلى الصعيد الوطنى زادت حالات الإصابة بكورنا 15% على مدار الأسبوعين الأمريكيين، وارتفعت الحالات فى 18 ولاية فى الجنوب والغرب والوسط الغربى. وسجلت سبع ولايات معدلات قياسية فى إصابات اليوم الأوحد يوم السبت الماضى، فى سجلت خمس ولايات أخرى أرقام قياسية فى الأيام الماضية.

ووفقا لقاعدة بيانات نيويورك تايمز، فإن كورونا أصاب أكثر من 8 مليون 899 ألف شخص حول العالم، فيما أسفر عن وفاة 466 ألف و200 شخص.

وكانت الثحيفة قد ذكرت فى تقرير لها أمس الأحد أن الأدلة تشير إلى أن الحفلات والحانات أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة بعد تسجيلها أكثر من 30 ألف حالة جديدة أمس السبت، وهو أعلى معدل يومى منذ الأول من مايو، حيث ارتفعت الحالات فى 19 من ولايات الجنوب والغرب والوسط الغربى.

وأوضحت الصحيفة أن ولايتى فلوريدا ونورث كارولينا سجلتا لليوم الثالث على التوالى أعلى معدلاتهم اليومية من حالات الإصابة الجديدة، بينما وصلت مستويات الإصابة فى ميزورى ونيفادا إلى ارتفاعات جديدة. حيث سجلت فلوريدا 4049 إصابة جديدة الجمعة، لتكسر بذلك الرقم القياسى المسجل فى اليوم السابق 3822. وبذلك بلغ إجمالى الإصابات بالولاية 93.797 إصابة و3144 وفاة.