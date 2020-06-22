وأفادت مصادر أمنية لـ 'وفا'، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينين على حاجز "الكونتينر" في البلدة القديمة وسط الخليل، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وأوضح مكتب نادي الأسير في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت: شابا فلسطينيا (24 عاما) من بلدة عنبتا شرق طولكرم، وآخر (23 عاما) من بلدة زيتا شمال المحافظة، بعد أن داهمت منزليهما.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.