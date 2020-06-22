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الإحصاء الخليجى: حالات التعافى من كورونا بلغت نسبتها %69.6 فى دول مجلس التعاون

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:11 م
الإحصاء الخليجى: حالات التعافى من كورونا بلغت نسبتها %69.6 فى دول مجلس التعاون التداوى من كورونا
إيمان حنا

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قالت صحيفة الخليج الإماراتية، إن  حالات التعافى من كورونا بلغت نسبتها %69.6 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من إجمالي الإصابات المؤكدة حتى تاريخ 22 يونيو 2020م بحسب مركز الإحصاء الخليجي، وقد ارتفعت نسبة التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19) لتصل إلى معدل عال، يبشر بسرعة التعافي المرضى وفعالية البروتوكولات العلاجية للمرضى الخاضعين لها في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، خاصة في السعودية والإمارات، وفق ما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية.
 
وقد سبق أن أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرا عن تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وسلط التقرير الذي يتكون من 55 صفحة الضوء على التأثيرات المحتملة لجائحة كورونا في الجوانب الاجتماعية كالصحة والتعليم وسوق العمل والتنمية المستدامة، ومدى تأثر المجال الاقتصادي، والإجراءات الاحترازية التي قامت بها دول مجلس التعاون للحد من الآثار السلبية للجائحة، والحزم الاقتصادية التحفيزية للاقتصاد.


وقدم التقرير إحصاءات حول أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) بدول مجلس التعاون وحالات الشفاء والوفاة، منذ اكتشاف أول حالة في 29 يناير وحتى نهاية شهر أبريل2020، ومقارنتها مع بعض دول العالم، كما استعرض التقرير جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشتركة في مواجهة جائحة كورونا، ومجالات التنسيق لمختلف الجهات والقطاعات.


يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أطلق في منتصف شهر مارس الماضي منصة(كوفيد-19) عبر موقعة الإلكتروني لمتابعة تطورات انتشار فيروس ‫كورونا في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال التحديث المستمر لأعداد الحالات وتطور وضعها، عبر الخرائط والرسوم البيانية والتقارير الإحصائية والانفوجرفيك.‬‬‬‬


الخليج

كورونا فى الخليج

حالات التعافى من كورونا فى الخليج

وباء كورونا

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