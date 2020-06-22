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استجابة لـ"سيبها علينا".. محافظ المنوفية لاتوجد مشكلة فى الأسمدة الزراعية فى كفر سنجلف

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:57 م
استجابة لـ"سيبها علينا".. محافظ المنوفية لاتوجد مشكلة فى الأسمدة الزراعية فى كفر سنجلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصدرت محافظة المنوفية، بيانا لها اليوم حول ما نشر بموقع "اليوم السابع" بتاريخ 20/6/2020 تحت عنوان قارئ يناشد توفير السماد بالجمعية الزراعية بقرية كفر سنجلف بالمنوفية، وإيماناً منا بدوركم الرائد والمتميز وصولاً لممارسة إعلامية هادفة وشفافة.

ومن جانبه أكد إبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة المنوفية، بأنه تم بحث الشكوى وفقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بالتواصل مع الجهات المسئولة وإزالة أسباب الشكوى، وتم مخاطبة مديرية الزراعة بالمنوفية والتى أفادة بفحص الشكوى بمعرفة الإدارة الزراعية بالباجور، حيث تبين أن مساحة الزمام المنزرع بناحية كفر سنجلف الجديد287 فدانا، وأن احتياج الجمعية خلال الموسم الصيفى 2020 كمية 1348 شيكارة يوريا، ويوجد رصيد بداية الموسم الصيفى 550 شيكارة يوريا، وأنه ورد للجمعية 1000 شيكارة خلال الموسم الصيفى حتى تاريخه، أى بنسبة 115% من جملة إحتياجات القرية المذكورة، ويوجد متاح بالجمعية حتى تاريخة 800 شيكارة ولاتوجد أى مشاكل فى الأسمدة.

وكان القارئ "محمود رمضان نصار" من أهالى قرية كفر سنجلف الجديد الباجور بالمنوفية، قد أرسل عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، يناشد بتوفير سماد اليوريا بالجمعية الزراعية بالقرية.

قائلا: "نظرا لما نعانيه نحن من عدم توفير السماد وارتفاع أسعاره بالسوق السوداء لمساعدة الفلاحين وحفاظا على مهنة الزراعة التى تمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى نطالب بتوفير السماد".

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


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فيروس كورونا

مركز الباجور

سيبها علينا

توفير السماد

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