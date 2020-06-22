إعدام 9000 كرتونة "شيبس" منتهية الصلاحية بمدينة البلينا جنوب سوهاج (صور)

سوهاج - محمود مقبول

أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج ، برئاسة لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية ، وتنفيذا لقرار الجهات المعنية 9000 كرتونه مواد غذائية بطاطس مقرمشه " شيبس" ، وذلك لعدم صلاحيتها ، وأنها غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتضر بالصحة العامة للمواطنين .

جاءت عملية الإعدام تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بعمل حملات لضبط الأسعار وحماية المستهلك ، والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية ، فى إطار الجهود المبذولة من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ، حيث تم الإعدام بإشراف عبد الله قرقار نائب رئيس المركز ، من أجل حماية المستهلك والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية والرقابة على الأسعار وضمان جودة المنتج .

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج ، أغلقت سايبر لتقديم خدمات الإنترنت وتشميعه بدائرة المركز وتمت مصادرة 4 أجهزة حاسب آلى داخل المكان وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 968 جنح مركز البلينا صرح بذلك أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية أن الوحدة تلقت معلومات عن وجود سابير نت مفتوح ويعمل وبداخله عدد من الشباب وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وتم تحريك قوة إلى المكان والتحفظ عليه وتشميعه وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج .

وأغلقت الوحدة المحلية لقرية العرابه بمركز البلينا بسوهاج برئاسة احمد البدرى رئيس الوحدة ، سوق قرية الحرجة بالقرعان التابعة لقرية العرابه وذلك بإشراف محمد ابو الخير رئيس قرية العرابه وعزام جلال سكرتير القريه ومحمود ابو الرجال مسئول المتابعة بالقرية وذلك كإجراء لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط كراتين شيبس غير صالحة وإعدامها

ضبط كراتين شيبس غير صالحة وإعدامها

ضبط كراتين شيبس غير صالحة وإعدامها

ضبط كراتين شيبس غير صالحة وإعدامها

ضبط كراتين شيبس غير صالحة وإعدامها

ضبط كراتين شيبس غير صالحة وإعدامها

ضبط كراتين شيبس غير صالحة وإعدامها

ضبط كراتين شيبس غير صالحة وإعدامها