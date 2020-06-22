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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:36 ص
إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات فى حادث انقلاب سيارة مكروباص، صباح اليوم، بطريق "مصر- إسماعيلية الصحراوى" دائرة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق" مصر إسماعيلية الصحراوى" دائرة العاشر من رمضان.

وتبين من التحريات إنقلاب سيارة مكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى المستشفى ، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 


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