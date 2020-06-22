إزالة 277 فدان مزارع سمكية مخالفة غرب محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب بمشاركة اللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة على مساحة 277 فدانا غرب محور 30 يونيو، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها والتحفظ على جميع المعدات والأدوات المستخدمة داخل تلك المزارع المخالفة.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي، واستمرار حملات إزالة المزارع السمكية المخالفة والتعامل معها بكل حزم وقوة، وشارك في الحملة الأجهزة الأمنية وأجهزة حى الجنوب والمراقبة الزراعية وهيئة التعمير.