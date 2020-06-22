وقال الرئيس الأوكراني: " إن إيران يجب أن تعتذر رسميا، ويجب أن يدفعوا تعويضات كافية وأن يفعلوا ما وعدوا به، وإلا فلن يكون أمامنا خيار آخر، وهم يعرفون موقفنا، باستثناء اللجوء إلى المحاكم الدولية".



وكانت إيران وافقت في مارس الماضي على تسليم كييف التسجيلات الذاتية للطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من طهران، ونقلها لاحقا إلى فرنسا، إلا أنها حتى الآن لم تفعل.



وتحطمت طائرة البوينج الأوكرانية "737 " في رحلة متجهة من طهران إلى كييف يوم 8 يناير، بعد دقيقتين من إقلاعها، ما تسبب في مقتل 167 راكبا وطاقمها المكون من 9 أفراد.



ونفت إيران في البداية تورطها في الكارثة، إلى أنها اعترفت في 11 يناير بالذنب.