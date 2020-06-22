أمريكية تبلغ من العمر 88 عاما تطلق النار على شخص حاول سرقة متجرها

كتب محمد رضا

أرهقت ماى بويس، الأرملة التى تبلغ من العمر 88 عامًا، صاحبة متجر لبيع الخمور فى مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسى، من تكرار حوادث السرقة لمتجرها الأمر الذى دفعها أخيرًا إلى إطلاق النار على شخص حاول سرقتها، وفقًا للتقارير، وقالت العجوز الأمريكية، للشرطة، إنها "أمسكت بمسدس سميث آند ويسون عيار 38، وأطلقت النار على مشتبه به كان يحاول سرقة الكحول يوم الثلاثاء الماضى.

وصرحت لصحيفة "نيويورك بوست"، "فعلت ما كان على فعله، وآمل أن تخرج كلمة من الشارع الذى سئمت منه.. عليك التمسك بنفسك فى بعض الأحيان"، وأضافت بويس، "الآن فعلت ما كان على القيام به، الآن على سندات بقيمة 10000 دولار.. بعد أن تم التلاعب والخداع من قبل الناس الذين يسرقون منى لسنوات، سئمت.. ولا تضعونى فى فئة سيدة عجوز.. أنا أعرف كيف أعتنى بنفسى"، وذلك وفقًا لما نقله موقع "fox6now".

وأضافت أنها "لم تكن تهدف إلى اللص المزعوم، ولكن بدلاً من ذلك أطلقت النار على المشتبه به فى الظهر.. لم أطلق النار من قبل على الإطلاق.. ولكن أعتقد أنه شىء طبيعى.. استهدفت الأرض لإخافته".

وتعمل سيدة الأعمال المسنة 6 أيام فى الأسبوع فى المتجر الذى تملكه منذ عام 1994، وقالت: "أنا شخص أحب العمل".