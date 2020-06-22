أخبار 24 ساعة.. تسجيل 1475 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

التعليم: أسئلة اللغة العربية مطابقة للمواصفات ولم نتلق شكاوى من الطلاب

التعليم: توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة من ميزانية الوزارة

الزراعة: ارتفاع صادرات العنب لـ 76184طن للأسواق العالمية وجارى الشحن

التعليم تكشف تفاصيل صورة الغش الجماعى بإحدى لجان الثانوية العامة

ننشر أماكن صرف أدوية علاج كورونا من المراكز الصحية

وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين فى الدراما خلال رمضان 2020 لـ 4%

وزير التنمية المحلية يوجه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة