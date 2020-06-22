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أخبار 24 ساعة.. تسجيل 1475 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تسجيل 1475 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد مدحت وهبة

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