أخبار مصر اليوم.. تقدير العينة العشوائية لامتحان العربى للثانوية العامة الخميس

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها: إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقدير العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة الخميس.



التعليم: تقدير العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة الخميس عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020.



إنفوجراف.. شروط التأمين متناهى الصغر فى مشروع القانون الجديد تضمن الفصل السادس من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد فصلا كاملا عن التأمين متناهى الصغر والذى أعدته هيئة الرقابة المالية، وفى هذا السياق، يستعرض "اليوم السابع" لجمهور القراء شروط التأمين متناهى الصغر، والذى يتضمن 8 بنود.



الحكومة تناقش مشروع استبدال المركبات التى مضى عليها أكثر من 20 عاما وتعمل بالسولار ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وضم الاجتماع محافظ البنك المركزى، وكلا من وزراء: البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائبى وزيرى التخطيط والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.



لجنة المتابعة الدولية لليبيا تعرب عن قلقها من التصعيد العسكرى حول سرت عقدت لجنة المتابعة الدولية لليبيا، اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين 22 يونيو 2020. وقد عُقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ممثلة فى الأمين العام المساعد حسام زكى، وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ممثلة فى الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفانى وليامز.



الرقابة الإدارية تضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة و28 طن سلع فاسدة قامت الهيئة بتنفيذ العديد من الحملات بمحافظات كل من (الغربية والشرقية وكفر الشيخ والأقصر وقنا)، وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك بتلك المحافظات.



وزيرة الهجرة تعلن بدء تحرك 800 مصرى عالق بالسودان فى طريقهم للوطن أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تحرك المصريين العالقين بالخرطوم فى طريق عودتهم إلى أرض الوطن، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية بالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدنى، لإعادة المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم حوالى 800 فرد من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل فى السفارة المصرية بالخرطوم.



"اليوم السابع" يقاضى منتحلى صفة العاملين بالمؤسسة أعلنت مؤسسة اليوم السابع، مقاضاة أى شخص يدعى كذبا العمل بمؤسسة اليوم السابع، وينشر أكاذيب عن المؤسسة.



السيسى يوجه بالتحديث الشامل لـ"قها" و"أدفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة شركتى "قها" و"إدفينا"، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطنى فى السوق المحلى، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.



الرئيس يوجه بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين لتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.



شكرى ونظيره العمانى يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات فى المنطقة أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فى سلطنة عُمان يوسف بن علوي.



باحث سودانى يكشف: تزويد الخرطوم بكهرباء رخيصة من السد الإثيوبى "كذبة" كشف الدكتوراسفاو بينى أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة سان ديجو فى الولايات المتحدة من خلال موقع قادا الإلكترونى أن سد النهضة لا يمكنه إنتاج 6000 ميجاواط لأنه يحتاج إلى متوسط معدل سريان يبلغ 4700م3/ الثانية بينما يبلغ متوسط سريان النيل الأزرق 2350م3/الثانية، أى نصف المعدل المطلوب لإنتاج 6000 ميجاواط. وفقا لما ذكره الباحث السودانى د. أحمد عبد الله الشيخ بموقع سودانيل.



مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسيرات فى السداد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الحوافز التى سيتم الإعلان عنها قريبًا للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.



قبائل الجبارنة: إعلان القاهرة أساس للحل السياسى.. ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين أعلن مجلس قبائل الجبارنة الليبية، دعمه المبادرة الليبية - الليبية (إعلان القاهرة) باعتبارها أساسا للحل السياسى للأزمة الليبية، وسبيلا لتحقيق التوافق الوطنى وإرساء الاستقرار والولوج فى مرحلة جديدة واعدة.



الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرارات رقم 354 و355 و356 بتعيين 171 وكيلًا للنائب العام، و330 معاونًا للنيابة العامة، و88 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة، و288 وكيلًا لهيئة قضايا الدولة، و44 مستشارًا بهيئة قضايا الدولة، و86 مستشارًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ)، و197 مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب).



مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشئون البحوث، أن اللجنة أجرت تجارب سريرية على عقار خاص بعلاج الطفيليات، وسيتم الإعلان خلال شهر عن نتائج هذا العقار على العينة التى خضعت للتجربة.



وزيرة التعاون الدولى: توقيع اتفاق بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والأهلى بـ100 مليون دولار أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن توقيع اتفاق اليوم بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلى المصرى على تقديم تمويل بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص فى مصر.



كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المقرر صرفها أول يوليو تعمل وزارة التضامن الاجتماعىُ ممثلة فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا على تفعيل خدمة للتسهيل على أصحاب المعاشات من خلال موقع الهيئة لتمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة منذ عام 2006 حتى عام 2015 للاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة.



مجلس الوزراء البحرينى يعرب عن تأييده ودعمه لمصر فى الدفاع عن أمنها القومى أعرب مجلس الوزراء البحرينى عن تأييد مملكة البحرين ودعمها لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومى وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية.



بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 351 لسنة 2020بتعيين عدد من المساعدين للنيابة الإدارية، والقرار رقم 352 لسنة 2020 بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والقرار قم 353 لسنة 2020 بتعيين وكلاء للنائب العام من الفئة الممتازة.



غدا طقس حار وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 36 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

مصادر بـ"العليا لعلاج كورونا": تجارب سريرية جديدة على عقار لعلاج فيروس سى

كشفت مصادر باللجنة العلمية العليا المشرفة على وضع برتوكولات علاج كورونا بوزارة الصحة، أن بعض مستشفيات العزل تجرى تجارب سريرية جديدة على عقار لعلاج فيروس سى، لاستغلاله فى علاج فيروس كورونا.



مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات من السعودية والإمارات والكويت تقل عالقين استقبل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الإثنين 5 رحلات استثنائية قادمين من السعودية والإمارات والكويت وعلى متنهم 735 عالقا.



خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، حالة استقواء بعض القيادات الليبية بدول أجنبية للاستقواء على نظيرتها داخل البلاد من أجل حسم الخلافات لصالحها، وقال "أى كرامة وطنية وأى شرعية شعبية للقيادات التى تسيطر على السلطة عبر الاستقواء بقوات أجنبية.. سقط هذا النموذج فى العراق.. وسيسقط فى ليبيا".



الصحة العالمية: التعرض لدرجة حرارة أعلى من 25 درجة لن يحمى من إصابة كورونا قالت منظمة الصحة العالمية فى منشور لها اليوم : أن تعريض نفسك للشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لن يمنع أو يعالج مرض كوفيد-19.



صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى قال الدكتور محمد خالد، مدير عناية مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية، والطبيب المعالج للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أن نتيجة ثانى تحليل أجرى له، خلال وجودة فى العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة، أظهرت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.



سد النهضة.. 5 قرارات محتملة لمجلس الأمن لحل الأزمة.. فيديو أحالت مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولى، وأكدت فى خطابها الرسمى الموجه إلى لمجلس، أن فشل المفاوضات يرجع إلى "سياسة إثيوبيا الثابتة فى المراوغة والعرقلة"، مشددة على أن ملء وتشغيل إثيوبيا للسد "يمثل تهديدا".



باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة قال الكاتب والباحث السودانى د. أحمد عبد الله الشيخ، أن هناك من يَسُوقون حجج بهدف إقناع السودانيين بأهمية سد النهضة للسودان، دون الاستناد إلى دراسات أو بحوث علمية، وإنما بنظرٍ قاصر ليس متعمق.



"الصحة" تكشف تعليمات التباعد الاجتماعى للطلاب للحماية من عدوى كورونا نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيس بوك سلسلة من الإرشادات للطلاب للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) أثناء الامتحانات.



صحيفة إيطالية: سد النهضة يؤدى إلى تصحر وإثيوبيا أول المتضررين حذرت صحيفة "إنتر إيطاليا" من مخاطر جسيمة لسد النهضة الإثيوبى، بمقدمتها موجة تصحر ستتزايد بمرور الوقت حال البدء فى ملء خزانات السد، مؤكدة فى تقرير لها أن أول المتضررين من تلك الموجة ستكون إثيوبيا نفسها.



ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات بـ"خلية حلوان الإرهابية" ينشر "اليوم السابع" أسماء المتهمين الـ 4 الصادر بحقهم حكما بالسجن 5 سنوات من الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، لاتهامهم بالانضمام لخلية حلوان الإرهابية بتهم الانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر بدون ترخيص.



التعليم تلغى جزءا من سؤال بامتحان العربى للمكفوفين بالثانوية وتوزع درجته أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى (227) طالبا وطالبة فى (23) لجنة على مستوى الجمهورية.



مطار القاهرة يستقبل 535 مصريا من العالقين بالكويت واليمن وقطر استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 3 رحلات استثنائية قادمة من مسقط واليمن والكويت وعلى متنها 535 عالقا مصريا، وذكرت مصادر بالمطار أن رحلة تابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران قد هبطت صباح اليوم قادمة من مسقط وعلى متنها عدد من المصريين العالقين بقطر والقادمين عن طريق سلطنة عمان وعددهم 174.



خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد حذر ويليام دافيسون، الخبير فى مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، من الأثار الجانبية لسد النهضة الإثيوبى على أديس أبابا نفسها، مشيرا إلى أن مواصفات السد بوضعها الحالى تهدد بانهياره عند ملء الخزانات.



شكرى يتحدى إثيوبيا: مستعدون للعودة لمفاوضات السد حال الالتزام بعدم الملء قال وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر انخرطت فى مفاوضات سد النهضة على مدار عقد كامل مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لا يعنى بأى شكل من الأشكال هروبًا من التفاوض.