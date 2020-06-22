اليوم السابع
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أبوظبى تخفف قيود كورونا وتسمح بالسفر بين المدن

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:48 ص
أبوظبى تخفف قيود كورونا وتسمح بالسفر بين المدن فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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أوضح المكتب الإعلامى بإمارة أبوظبى أن الإمارة قررت تخفيف قيود كورونا لتسمح بالسفر بين المدن، كما قررت تمدد قيود السفر إلى الإمارة أسبوعا.

وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبى مع شرطة أبوظبي ودائرة صحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 6 صباحاً الثلاثاء 23 يونيو، حسبما نقلت صحيفة البيان الإماراتية.

ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبوظبي، والمؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ويستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

وكانت وزارة الصحة والوقاية المجتمعية الإماراتية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا و661 حالة شفاء، فى غضون ذلك، بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات بإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد لموظفي حكومة عجمان ، أمس الأحد ، وبالتعاون مع دائرة الموارد البشرية ويأتي اجراء الفحوصات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من انتشار كورونا.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي- مدير عام دائرة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تأتى لتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لموظفي حكومة عجمان حرصاً على سلامة الموظفين في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

الامارات

ابو ظبى

كورونا

فيروس كورونا

تخفيف القيود فى ابو ظبى

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