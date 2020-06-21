6 أتوبيسات تبدأ نقل طلبة الثانوية من العريش للجان الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت 6 اتوبيسات حكومية وفرتها محافظة شمال سيناء فى نقل الطلبة مبكرا صباح اليوم من مدينة العريش لمدينة الشيخ زويد.

وتجمعت حافلات نقل الطلبة بميدان الرفاعى وسط مدينة العريش فى ساعة مبكرة اليوم وبدأ الطلبة فى استقلالها تمهيدا لتحركها فى موكب جماعى لتوصيلهم للجانهم التى تبعد 40 كيلو مترا شرق مدينة العريش .

وقال حمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، أنها وسيلة مواصلات امر بتشغيلها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تيسيرا على الطلبة من ابناء مدينتى الشيخ زويد ورفح الذين يؤدون اليوم الامتحانات بلجان فى مدينة الشيخ زويد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وانطلقت اليوم وتستمر طوال أيام الامتحانات لنقل الطلبة فى رحلة الذهاب للجانهم والعودة منها ، وأن 3 لجات امتحانات تعقد فى مدينة الشيخ زويد خاصة بطلبة الثانوية العامة بمدارس الشيخ زويد الثانوية وقرية الجورة ومدينة رفح .

وقال ايهاب بكير نائب رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد ، أنه وفقا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وتعليمات دكتور محمد هجرس رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير لجان الإمتحانات وأماكن مبيت واستراحات الملاحظين والمراقبين وتوفير كل ما يلزم من وجبات طعام ومياه الشرب وخزانات مياه عذبة لكى تسير الإمتحانات بشكل جيد وامن للحفاظ على صحة الطلاب من انتشار العدوى .

وقال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن الامتحانات يؤديها 2944 طالبًا وطالبة موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة من بينها 6 لجان فى العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان فى الشيخ زويد ورفح.

وأعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية فى ادارت العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية ، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .