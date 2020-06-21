اليوم السابع
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3 رحلات استثنائية تغادر القاهرة للخرطوم وعلى متنها 405 سودانيا وجنسيات أخرى

الأحد، 21 يونيو 2020 05:51 م
3 رحلات استثنائية تغادر القاهرة للخرطوم وعلى متنها 405 سودانيا وجنسيات أخرى مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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تغادر مساء اليوم الأحد مطار القاهرة 3 رحلات إستثنائية إلى العاصمة السودانية الخرطوم وعلى متنها 405 عالقا من جنسيات مختلفة، وذكرت مصادر بمطار القاهرة أن شركات طيران سودانية ستسير اليوم الأحد 3 رحلات إستثنائية إلى الخرطوم.

 

وأوضحت المصادر أن معدل التشغيل بدأ ينخفض بصورة ملحوظة بعد الإعلان عن آستئناف حركة الطيران مطلع يوليو القادم بعد أن كان قد أرتفع معدل التشغيل بصورة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 


أخبار المطار

رحلات إستثنائية

الخرطوم

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