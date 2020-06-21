21 لجنة تستقبل 5864 طالبا بالثانوية العامة والأزهرية فى بورسعيد اليوم

بورسعيد – السيد فلاح

تستقبل لجان الثانوية العامة بمدارس بورسعيد، صباح اليوم 5434 طالبا وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية، و430 طالب وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية، موزعين على 4 لجان مدرسية بحد أقصى 14 طالبًا في اللجنة الواحدة.

وطالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بوسعيد، طلاب الثانوية العامة، بالحضور قبل الساعة 8.30 صباحًا، لبدء إجراءات إدارة الطب الوقائي والتأكد من عدم وجود هواتف محمولة بحوزة الطلاب.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بعد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة الماضية، وكذلك الزيارات الميدانية لعدد من لجان الامتحانات وإجراء نموذج محاكاة على إحدى اللجان ليتم تطبيقه بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة التى ستنطلق صباح اليوم الأحد.

وتابع "الغضبان" أن امتحانات الثانوية العامة تحظى بأهمية كبرى نظرًا لأنها تعد تحدي جديد للدولة المصرية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، موجهًا الأجهزة التنفيذية بتوفير كل سبل الراحة للطلاب المتقدمين للامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان بصفة يومية.

وأضاف محافظ بورسعيد أن جميع اللجان سوف تشهد إجراءات تنظيمية ووقائية منذ وصول الطالب إلى محيط اللجنة وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول مقار لجان الامتحانات، بالإضافة إلى وجود أعداد من الشباب التابعين لمديرية الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع للمعاونة في أعمال التنظيم والتيسير على الطلاب.

وناشد اللواء عادل الغضبان أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بحضور أبنائهم للجان الامتحانات بمفردهم دون مرافقتهم، وذلك منعًا للتزاحم أمام اللجان، وسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة أبنائهم.