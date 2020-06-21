اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 08:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

20 ألف طالب ببني سويف يؤدون إمتحان الثانوية العامة في 52 لجنة

الأحد، 21 يونيو 2020 06:45 ص
20 ألف طالب ببني سويف يؤدون إمتحان الثانوية العامة في 52 لجنة امتحان
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يؤدي اليوم الأحد 20 ألف طالب وطالبة موزعين على  52 لجنة أساسية و8 إحتياطى،  امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2020 _ 2021 وسط تأمين من قوات الشرطة للجان من الخارج فضلا عن وجود سيارة إسعاف أمام كل لجنة

وأوضحت سهام يوسف مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف أن اللجان ستستقبل الطلاب من خلال بوابتين للتعقيم بمدخلين  بكل لجنة  فضلا عن إستخدام ثلاثة كواشف لقياس درجة الحرارة، ثم تسليم الطلاب مستلزمات الوقاية الشخصية ودخولهم إلي لجنتهم المقيدين بها وذلك وسط متابعة من رئيس اللجنة والمراقبة الأول والملاحظين ليبدأوا يومهم الأول بالإجابة على أسئلة إختبار مادة اللغة العربية، وسط وجود لطبيب وزائرة صحية بكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب  التعامل مع أي طواريء تستدعي تدخلهما.

 

وأضافت سهام يوسف :  تم  تعقيم جميع اللجان اكثر من مرة قبل تولي شركة تعاقدت معها الوزارة لتطهير اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ومراقبى اللجان وتشمل استراحتين " مدرستين" بكل إدارة تعليمية بالمراكز السبع الإدارية، علاوة على  توفير سريرين أو ثلاثة أسرة على الأكثر بكل فصل، مع وجود سرير منفرد أيضا، وكذلك ثلاجات ومطابخ مجهزة بجميع المدارس المخصصة إستراحات.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار عاجله

بني سويف

لجان الثانويه العامه

استراحات المراقبين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

انتهاء اليوم الـ88 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ88 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة