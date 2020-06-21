20 ألف طالب ببني سويف يؤدون إمتحان الثانوية العامة في 52 لجنة

بنى سويف أيمن لطفى

يؤدي اليوم الأحد 20 ألف طالب وطالبة موزعين على 52 لجنة أساسية و8 إحتياطى، امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2020 _ 2021 وسط تأمين من قوات الشرطة للجان من الخارج فضلا عن وجود سيارة إسعاف أمام كل لجنة

وأوضحت سهام يوسف مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف أن اللجان ستستقبل الطلاب من خلال بوابتين للتعقيم بمدخلين بكل لجنة فضلا عن إستخدام ثلاثة كواشف لقياس درجة الحرارة، ثم تسليم الطلاب مستلزمات الوقاية الشخصية ودخولهم إلي لجنتهم المقيدين بها وذلك وسط متابعة من رئيس اللجنة والمراقبة الأول والملاحظين ليبدأوا يومهم الأول بالإجابة على أسئلة إختبار مادة اللغة العربية، وسط وجود لطبيب وزائرة صحية بكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب التعامل مع أي طواريء تستدعي تدخلهما.

وأضافت سهام يوسف : تم تعقيم جميع اللجان اكثر من مرة قبل تولي شركة تعاقدت معها الوزارة لتطهير اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ومراقبى اللجان وتشمل استراحتين " مدرستين" بكل إدارة تعليمية بالمراكز السبع الإدارية، علاوة على توفير سريرين أو ثلاثة أسرة على الأكثر بكل فصل، مع وجود سرير منفرد أيضا، وكذلك ثلاجات ومطابخ مجهزة بجميع المدارس المخصصة إستراحات.