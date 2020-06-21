15 صورة من داخل استراحات مراقبى الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

المحافظات محمد سليمان-محمد حسين-عماد عرفة-عبده عبد البارى

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وفى هذا الصدد نرصد استراحات الثانوية العامة، وما بها من إمكانيات وفرتها مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين القادمين من محافظات أخرى.

ورصد "اليوم السابع" عددا من استراحات الثانوية العامة بكفر الشيخ، لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين القادمين من محافظات أخرى ومن أبناء المحافظة الراغبين في الإقامة بتلك الاستراحات.

داخل استراحة مدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، توفير كل الإمكانيات بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية سواء استمرار عمليات التطهير والتعقيم أو مراعاة المسافات المتباعدة بين الأسرة في الحجرات، حفاظاً على صحة رؤساء اللجان والمراقبين والمشاركين في الامتحانات.

ويوجد بكل حجرة 4 أسرة متباعدة وستار وفضلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وضع حجرات استراحة المراقبين بحجرات رياض الأطفال لما تحتويه من زينة ورسومات متعددة توحي بالراحة النفسية، كما يوجد بالحجرات ستائر ومراوح ونوافذ جيدة التهوية، كما يوجد جهاز تليفزيون وثلاجة وبوتجاز وأدوات المطبخ.

كما وفرت المديرية خبز للمراقبين، كما تتميز المدارس التي تم اختيارها كاستراحات بمساحات خضراء كبيرة ، وأشجار متعددة، لتكون على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء فترة إقامتهم.

كما تم وضع جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وروعي في الاستراحات قربها من اللجان لمراعاة راحة المشاركين فى الامتحانات،ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً ، كما تم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.

فيما أكد محمد السيد، مراقب من محافظة المنوفية، أن الاستراحة متميزة وبها كل الإمكانيات، ويوجه الشكر لكل العاملين بتعليم كفر الشيخ والعمال على الاهتمام بالاستراحات، بالاستراحة قريبة من اللجنة بمنطقة سهل الحصول على كل احتياجاتنا، وتم توفير الخبز وأدوات المطبخ، وغيرها من الكماليات.

وفى شمال سيناء، أكد اللواء المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات، مع فحص الطلاب قبيل دخول اللجان وتوفير طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، مع توفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان، بجانب تعقيم اللجان واستراحات المراقبين بصفة مستمرة خلال فترة الامتحانات.

وأضاف المحافظ خلال جولته أنه تم تخصيص 6 سيارات مينى باص من ديوان عام المحافظة بالعريش، وذلك لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح من مدينة العريش الى لجان الامتحانات بمدينة الشيخ زويد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى البحر الأحمر، أنهت مدينة القصير، بالتنسيق مع ادارة التربية والتعليم بالقصير، استعداداها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، حيث وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، مدير الإدارة التعليمية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية كاملة وتوفير مبرات مياه والتأكد من صلاحية أجهزة الإطفاء بجميع لجان الثانوية العامة، وكذلك تجهيز استراحات المراقبين علي الامتحانات .

وأعلن رئيس مدينة القصير، الانتهاء من تجهيز الاستراحات، وتطهيرها وتعقيمها وفرشها وتزويدها بكافة احتياجات المعيشة، لتكون جاهزة لاستقبال المراقبين، وتعقيم الاستراحات يوميًا، تنفيذًا للتعليمات، حرصًا على صحة وسلامة الملاحظين.

وأوضح رئيس مدينة القصير، أن إدارة القصير بها استراحات بمدارس عمر بن عبدالعزيز للرجال ومدرسة الشهيد أحمد على للسيدات ومدرسة الدكتور محمد عبد السلام رجال.

وفى دمياط، أنهت مديرية التربية والتعليم، استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بتجهيز وتعقيم اللجان على مستوى المحافظة لاستقبال الطلاب وتجهيز عدد من الاستراحات لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين المغتربين بها.

بينما أكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم تجهيز41 لجنة بـ10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة تضم كل لجنة من 12 إلى 14 طالبا على حسب مساحة كل لجنة بمسافة ثابتة بين كل طالب داخل اللجنة كما تم تجهيز 30 استراحة مجهزة بالكامل لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين بها.

وأضاف "عثمان" أنه قيد هذا العام 10253 طالب وطالبة لأداء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة لشعبتيها العلمية والأدبية وفق إجراءات تعقيم وقائية وضعتها الدولة لامتحانات الثانوية العامة لتحقيق أعلى معدلات الأمان لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان وعدم زيادة العدد بأية لجنة سير عن 500 طالب وهو الأمر الذى أدى لزيادة عدد اللجان من 30 لجنة إلى 41 لجنة على مستوى المحافظة، ويتم فيها عمليات التعقيم بصفة دورية حتى موعد بدء الامتحان بالإضافة إلى التعقيم قبل وبعد انتهاء الامتحانات، هذا بالإضافة إلى تركيب بوابات للتعقيم أمام كل لجنة وكاشف حراري للكشف على جميع المتواجدين بها وأيضا توفير الكمامات لتوزيعها يوميا على الطلاب والمراقبين قبل دخول اللجان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه أعطى توجيهات لمدراء الإدارات التعليمية بتكليف منسق خارجي يتواجد خارج اللجان لتقديم الدعم اللوجستي لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم دخول الطلاب وأيضا ليكون منسق بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.