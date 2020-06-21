وكيل تعليم الإسماعيلية: لجان خاصة لـ 4 مخالطين لمصابين بكورونا بامتحانات الثانوية

قال الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن المديرية أعدت اليوم 4 لجان خاصة تحت إشراف مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، لأربعة طلاب بالثانوية العامة، من المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك للتيسير عليهم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن الطلاب المخالطين أدوا الامتحانات وكل واحد بلجنة خاصة بها إثنين من المراقبين وتم تجهيزهم من قبل مديرية الصحة لهذه المهمة، وهم طالبين بالتل الكبير، وطالب بالقنطرة غرب، وطالب بإدارة شمال الإسماعيلية، مشيرًا إلي أنه تم استبعاد ملاحظ من إدارة القصاصين الجديدة، لمخالطته حالة كورونا.

كان اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى جولة ميدانية للمرور على عدد من المدارس والتى رافقه خلالها المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية وذلك للتأكد والاطمئنان على انتظام الطلاب باللجان ومتابعة ما تم تنفيذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب جميعًا.

وقد تضمنت جولة محافظ الإسماعيلية ومرافقيه زيارة وتفقد كل من مدرسة الزهور الثانوية بنات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والتى تضم 43 لجنة فرعية وتضم 583 طالبة ومدرسة الشهيد أحمد فوزى عمارة الثانوية العسكرية بحى ثالث والتى تضم 31 لجنة فرعية باجمالى عدد طلاب بلغ 419 طالب.

ويبلغ إجمالى عدد اللجان على مستوى المحافظة ٣٧ لجنة باجمالى ٦١٥ لجنة فرعية تضم 8366 طالب وطالبة وعدد الملاحظين ١٣٩٢.

وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التعقيم والتطهير لجميع اللجان يوميًا.

كان قد تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، مركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة في يوم الامتحان الأول حيث اطمأن علي سير العمل داخل المركز إلي جانب تسلم مسئولي توزيع الأسئلة الصناديق الخاصة بكل إدارة تعليمية .

وأشاد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بالجهود التي تقوم بها مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، مؤكدًا أن رجال الشرطة الشرفاء الأوفياء دائمًا يرفعون لواء الوطنية ويقدمون نموذجًا متميزًا في جميع المحافل كما أشاد بالقائمين علي مركز توزيع الأسئلة والجهد المبذول من أجل الخروج بهذه الصورة المشرفة متمنيًا التوفيق للجميع.

ويؤدي 8730 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية أمام 37 علي مستوى 8 إدارات بالإسماعيلية حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة كما تم توزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها علي جميع اللجان وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة مدير المديرية وكذلك غرف عمليات بالإدارات التعليمية برئاسة مدير الإدارة التعليمية لمتابعة سير الامتحانات .

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن وزارة التربية والتعليم قررت خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ووفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.