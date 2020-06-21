اليوم السابع
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وكيل التربية والتعليم بالقليوبية: لا شكاوى بشأن صعوبة امتحان العربى للثانوية

الأحد، 21 يونيو 2020 06:06 م
وكيل التربية والتعليم بالقليوبية: لا شكاوى بشأن صعوبة امتحان العربى للثانوية غرفة العمليات
القليوبية نيفين طه

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أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة أن غرفة العمليات لم تتلقي أى شكاوى بشأن صعوبة امتحان اللغة العربية، وأشار إلى أن معظم الشكاوى تمثلت فى تعطل بعض بوابات التعقيم وتم إصلاحها بشكل فورى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بكافة إجراءات تعقيم الطلاب وتوفير العجز فى الملاحظين بعدد من اللجان بشكل عاجل.

وأكد عجلان أن الامتحانات سارت بهدوء ولم يحدث ما يعكر صفوها وتم حل كافة المشكلات البسيطة، مناشدا أولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حرصا على صالح الطلاب.

من جانبه قال عاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية بغرفة العمليات إنه تم إبلاغ غرفة عمليات الوزارة ومجلس الوزراء والمحافظة وكافة الجهات المعنية بعدد من الشكاوى التى تم تلقيها خلال سير الامتحانات حيث تم حل الشكوى الواردة من مجلس الوزراء.

وأشار سلامة إلى انه تم استدعاء الإسعاف لنقل رئيس لجنة انس بن مالك ببنها بعد إصابته بحالة إغماء بسبب الإجهاد ونقله للمستشفى.

وأوضح أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم يتابعان على مدار الساعة حالة 6 طلاب أصيبوا بالإعياء داخل اللجان وتم نقل 5 منهم للمستشفيات منهم حالة لطالب بإدارة غرب شبرا تم الكشف على حرارته وتبين ارتفاعها فتم استدعاء الإسعاف له ونقله إلى مستشفى التأمين الصحى بشبرا و3 حالات بإدارة بنها منهم حالتى إغماء بمدرسة بنها الثانوية بنات وإعياء طالب بلجنة مدرسة بتمده بادارة بنها وعمل لجنة خاصة له لأداء الامتحان بداخل اللجنة وفى إدارة الخصوص  تم نقل طالبين أصيبا بحالة إعياء داخل اللجنة الخصوص الرسمية اللغات.

 

 

 

 

 


التربية والتعليم

القليوبية

اخبار مصر

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