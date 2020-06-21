وكالة "سونا": وصول طائرة سودانية تحمل الفوج الأول من العالقين في مصر

كتب: أحمد جمعة

وصلت إلى مطار الخرطوم عند الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، طائرة الخطوط الجوية السودانية "سودانير"، التي تحمل الفوج الأول من العالقين قادمة من مصر.

وكان في استقبال العالقين ممثلون للجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، ونادى رجال الأعمال المنظم لعملية التفويج والعودة، وممثل للقوات المسلحة السودانية، وممثل للشرطة ووزارة الداخلية وممثل لوزارة الصحة الاتحادية والاطباء ومدير الطيران المدني.

وأعلنت الدكتورة هبة محمد علي عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية ومدير وزارة الاستثمار الاتحادية فى تصريح لوكالة (سونا) عن بدء تفويج 1500 شخص من العالقين اليوم ، بوصول طائرة سودانير لمطار الخرطوم قادمة من القاهرة ،وهي تحمل 120 شخصا، وستستمر الرحلات تباعا حتي لما بعد منتصف الليل.

ومن جانبه قال زاهر صديق رئيس نادي رجال الأعمال بالسودان، الجهة المنظمة لنقل الأفواج، وعضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ان جميع الركاب سيخضعون للفحص الطبي بمطار الخرطوم، وسيسمح لهم بالذهاب إلى ذويهم ، ماعدا المشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا، سيتم حجزهم بعنابر العزل.

وكانت أوتوبيسات من وزارة الداخلية السودانية اصطفت بالمطار لنقل الركاب الى وجهتهم بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة مساهمة من الوزارة فى نقل العائدين.

يشار إلى أن مطار الخرطوم الدولي سيستقبل اليوم الأحد 12 رحلة طيران استثنائية لعودة 1500 من السودانيين العالقين في الخارج على متن الطيران الوطني والإقليمي.

وتشمل الرحلات خمس منها من القاهرة تحمل 600 راكب، بجانب ثلاث رحلات من دبي على متنها 430 راكبا، ورحلتان من جدة تحملان 240 راكبا، بالإضافة لرحلة واحدة من كل من الدوحة تحمل 110 ركاب، ومن عمان على متنها 120 راكبا .