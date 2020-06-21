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وفيات فيروس كورونا عالميا تقترب من نصف مليون.. والإصابات تلامس 9 ملايين

الأحد، 21 يونيو 2020 06:03 م
وفيات فيروس كورونا عالميا تقترب من نصف مليون.. والإصابات تلامس 9 ملايين فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تقترب حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، من تسجيل نصف مليون حالة وفاة، حيث تم تسجيل 467689 حالة حتى الآن، فيما تلامس الإصابات بالفيروس المليون التاسع، حيث تم تسجيل اُكثر من 8.9 مليون اصابة حتى الآن، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 

واحتلت الولايات المتحدة، التى سجلت أول وفاة بالوباء أوائل فبراير الماضى، المركز الأول فى قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس سواء بعدد الوفيات أو الإصابات المسجلة.

وكانت الصين التى شهدت ظهور فيروس كورونا لأول مرة، داخل مدينة ووهان أواخر العام الماضى، أعلنت رسمياً عن 4634 وفاة في البر الصينى فقط من أصل 83,378 إصابة، تعافى منها 78,413 شخصاً.

ووفقا للمناطق الجغرافية الأكبر، فقد أحصت "القارة العجوز" نحو 192,598 وفاة من أصل 2,516,978 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا مجتمعة 128,174 من بين 2,356,078 إصابة.

فيما تواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج فعال لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن. 

 


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