وفيات فيروس كورونا عالميا تقترب من نصف مليون.. والإصابات تلامس 9 ملايين

كتب محمد عبد العظيم

تقترب حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، من تسجيل نصف مليون حالة وفاة، حيث تم تسجيل 467689 حالة حتى الآن، فيما تلامس الإصابات بالفيروس المليون التاسع، حيث تم تسجيل اُكثر من 8.9 مليون اصابة حتى الآن، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

واحتلت الولايات المتحدة، التى سجلت أول وفاة بالوباء أوائل فبراير الماضى، المركز الأول فى قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس سواء بعدد الوفيات أو الإصابات المسجلة.