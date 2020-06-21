وزير الشباب البحرينى: الشباب له الدور الأبرز فى خطط ما بعد "كورونا"

إيمان حنا

أكد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين أن الشباب اليوم هو صاحب الدور الأبرز في خطط ما بعد كوفيد-19 لأنه يمتلك القدرات والإمكانات والعزيمة على استئناف مسارات التنمية وتحقيق الطموحات والتطلعات. جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات "هاكثون الشباب العربى " الذى عقد افتراضيا بمشاركة 19 دولة عربية .

وأكد المؤيد، أن الفعاليات التي تجمع الشباب العربي وتوظف التكنولوجيا لتبادل الأفكار والآراء ومناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات هي الوسيلة الأمثل لأخذ زمام المبادرة وطرح الحلول، مستشهدا بأداء الشباب البحريني والتزامه بكافة الإجراءات الاحترازية والوطنية الصحية التي تم تطبيقها، وتطوعه للمساهمة في كافة ميادين مواجهة الجائحة الصحية التي يمر بها العالم اليوم.

,قال إن تمكين الشباب من شغل المواقع القيادية في مختلف مجالات التنمية يعتبر مساراً أساسياً بالنسبة لنا في مملكة البحرين من أجل الاستفادة من قدرات الشباب وتوسيع أثر أفكارهم في كافة القطاعات واستدامة نتائجها حاضراً ومستقبلاً، ذلك أن الشباب لديهم الرؤية الإيجابية والطموح والطاقة والأفكار الملهمة لحلول إبداعية تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تمكين الشباب وخلق قيادات شبابية قادرة على قيادة مسيرة البناء والتحديث.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن "فئة الشباب هي الأكثر مرونة وقدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة والتأقلم معها واستكشاف الفرص الكامنة وتوظيف القدرات والمهارات والمعارف والمعلومات لابتكار الحلول الأنسب في مواجهة الأزمات.

وأضاف أن الكوادر الشابة في مصر والعالم العربي قادرة اليوم من خلال مبادرات هادفة تعزز العمل العربي المشترك مثل هاكاثون الشباب العربي على المساهمة في تخطي الأزمة الصحية العالمية الراهنة وتداعياتها وتسريع دورة التعافي واستعادة مسارات النمو."

وقالت الدكتورة تمام منكو، المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية : " اختيار مؤسسة ولي العهد أن تشارك في مبادرة "هاكاثون الشباب" وأن تكون الشريك الاستراتيجي الإقليمي للمبادرة الأكبر من نوعها عربيا لتحفيز دور الشباب في دعم التنمية ومواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 الراهنة والمستقبلية نابع من إيماننا بقدرات الشباب العربي وطاقاته التي تؤهله لابتكار أفكار وحلول إبداعية لمختلف المشاكل انطلاقا من ثقته بإمكاناته وحرصه على المساهمة الإيجابية في حماية مقدرات البلاد العربية وتطويرها وتنميتها للمستقبل."