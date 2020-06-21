اليوم السابع
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وزارة الصحة تدعم مستشفي الحسينية المركزي بجهاز أشعة مقطعية

الأحد، 21 يونيو 2020 08:07 م
وزارة الصحة تدعم مستشفي الحسينية المركزي بجهاز أشعة مقطعية وزارة الصحة
الشرقية - إيمان مهنى

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قدمت وزارة الصحة اليوم لمستشفي الحسينية المركزي جهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليون و 244 ألف جنيه، لخدمة المرضي بالمحافظة.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية مدير المستشفي بسرعة تركيب الجهاز، وعمل الوصلات اللازمة من خلال الشركة الموردة، والتشغيل في أسرع وقت ممكن، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة، وخاصة خلال هذه الأزمة.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ،  ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.

 


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