اليوم السابع
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نقابة المعلمين فى سويف تخصص أتوبيسات لنقل المراقبين للجان الثانوية بالمجان

الأحد، 21 يونيو 2020 08:26 ص
نقابة المعلمين فى سويف تخصص أتوبيسات لنقل المراقبين للجان الثانوية بالمجان نقل المعلمين
بنى سويف أيمن لطفى

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خصصت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب ، أتوبيسات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لنقل المعلمين مجانا، إلى مقار لجانهم في أول أيام إمتحانات الثانوية العامة.

 

واوضح نقيب المعلمين أنه تم نقل 2500 معلم  الي مقار لجانهم ممن سبق وسجلوا  أسمائهم  ، بجميع مراكز المحافظة السبع، وخارج المحافظة "الفيوم، ، ومغاغا، والعدوه، والعياط، و أطفيح"، بعدد 107 مابين سيارات ميكروباص واتوبيسات 50 راكب وميني باص 33 راكب.

 

وأضاف الديب ان النقابه قامت بتوزيع الكمامات الطبيه على المعلمين قبل استقلالهم السيارات لنقلهم إلى مقار اللجان، وذلك يأتي في إطار حرص النقابه بالمحافظة على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

و أكد مصطفي الديب نقيب المعلمين، على أن المعلم مثل الطبيب والجندى على كاهله مسؤولية عظيمة في تحقيق السلامة والأمان لوطننا الغالى مصر ، وحانت لحظة المسئولية بتنفيذ الاستحقاق الهام بتطبيق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية فى ظل جائحة كورونا وضرورة التواجد فى اللجان الامتحانية كمراقبين وملاحظين وداخل كنترولات التصحيح ولجان الإدارة ، لما له من ضرورة كبيرة لمستقبل أبنائنا الطلاب ، ومسئولية كبيرة يجب أن يتحملوها بكل عزة وفخر ، والدولة سخرت كل امكانياتها لتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة لجميع المشاركين فى الامتحانات معلمين وطلاب.

 

و أعلنت نقابة المعلمين ببني سويف ، منذ أيام عن توفير سيارات مجانا لنقل المعلمين الذين تم إستدعائهم لمراقبة اللجان فى إمتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة.

 

وأوضحت  النقابة أنه سيتم تواجد السيارات لكل مركز وتجميع المعلمين والعمل على نقل المعلمين  من أماكن تجمعهم من المراكز إلى مقار اللجان بالمحافظة وخارجها، وعلى من يريد من  المعلمين حجز أماكن لهم بهذة السيارات، إرسال كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بمحل إقامتهم وأماكن اللجان التى ستتم مراقبتهم بها، لرؤساء اللجان النقابية .

 

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو  وتستمر حتى يوليو 21 ويؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية و توجد ما يقرب من 2250 لجنة على مستوى المحافظات

و يؤدي اليوم الأحد 20 ألف طالب وطالبة موزعين على  52 لجنة أساسية و8 إحتياطى،  امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2020 _ 2021 وسط تأمين من قوات الشرطة للجان من الخارج فضلا عن وجود سيارة إسعاف أمام كل لجنة.

 

 


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