نقابة أطباء الأسنان تعلن ثالث حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا

قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة رصدت منذ قليل، ثالث حالة وفاة لطبيب أسنان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هو الدكتور عبده مطر، وذلك بعد أيام من إعلان الشهيد الأول الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 59 عاما، بمستشفى الكهرباء، والدكتور عمرو شبكة، أستاذ العلاج التحفظي بالقصر العيني.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التى تمكنت النقابة من خلال لجنة إدار الأزمات، من حصرها بلغ نحو 67 إصابة، وحوالى 200 حالة اشتباه، و3 حالات وفاة.

يأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدة طرق للإبلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، من خلال التواصل عن طريق الواتس أب علي الأرقام الآتية:-

1- النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450

ويتم إرسال البيانات الآتية :

- الاسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوي : اشتباه / ايجابي /

مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط

2- اتحاد المهن الطبية 01550003456

ويتم إرسال البيانات الاتية :

- الاسم / الوظيفة / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوي : اشتباه / إيجابي /

مخالط لايجابي/ مخالط المخالط

3- وزارة الصحة 01204854721

ويتم إرسال البيانات الاتية :

الاسم / مكان العمل / الوظيفية / الشكوى أو الاستفسار.