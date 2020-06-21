نائب محافظ الجيزة: غرف عزل بلجان الثانوية العامة.. وإسعاف بمحيط اللجان

قال إبراهيم ناجى الشهابى نائب محافظ الجيزة، أن الدولة اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمرور امتحانات الثانوية العامة فى سياق أمن، موضحا ان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وجه بالمرور اليومى على المدارس لمتابعة إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور إبراهيم ناجى الشهابى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش جولته التفقدية لمدارس أوسيم، أن هناك تنسيق كامل لإتمام العملية الامتحانية للطلاب، وتوفير كل اجراءات الوقاية، موضحاً أن الإسعاف يغطى كل لجان الامتحانات، والشرطة تتولى تأمين اللجان بشكل حيوى والمراكز والمدن والاحياء قامت بدورها تماما فى منع اى تراكمات تؤى الى اعاقة مسار الطالب حتى وصوله الى اللجنة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، انه يتم تطبيق كل المعايير المطلوبة من بوابات تعقيم وتطهير اللجان بشكل كامل، بجانب المرور على دورات المياه، حرصا على توفير جو ومناخ هادئ للامتحانات.

واستطرد الشهابى، أنه منذ بداية الاستعداد للامتحانات الثانوية العامة ووجه الواء أحمد راشد مجافظ الجيزة بالاشراف على كل مراحل الاستعدادات، معربا عن أمنياته بمرور امتحانات الثانوية العامة بسلامة وأمان على أبنائنا الطلاب، مناشدا أولياء الامور بعدم الانتظار امام اللجان، متابعا: ما يهمنا ان يؤدى طلاب الثانوية العامة فى جو هادئ، مؤكدا تجهيز غرف عزل داخل كل مقر لامتحانات الثانوية الهامة مع تواجد طبيب أو زائر لمتابعة الطلاب وتوفير العلاج اللازم لهم .