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نائب رئيس مجلس أمناء الجمهورية: الدولة وضعت خطة متميزة لامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 12:25 ص
نائب رئيس مجلس أمناء الجمهورية: الدولة وضعت خطة متميزة لامتحانات الثانوية العامة امتحانات - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، نائب رئيس مجلس أمناء الجمهورية، أنه يشيد بالخطة القومية التى أعدتها الحكومة ووزارة التربية والتعليم المتميزة، والتى لم يسبق لها مثيل لتنظيم امتحانات الثانوية العامة فى ظل هذه الجائحة العالمية المتمثلة فى انتشار فيروس كورونا المستجد رفعه الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته.

وأضاف عمارة، لـ"اليوم السابع"، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع معها وجميع الأجهزة المعنية تنفيذ خطة الاستعدادات لهذه الامتحانات على مدار الساعة.

وتأكد عمارة، بعد متابعته مع وكيل الوزارة، الجاهزية التامة لجميع مدارس المحافظة التى ستعقد بها هذه الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أعلى مستوى، سواء فى المدارس أو مقار إقامة المعلمين المشاركين فيها، واتضح لنا أن الدولة قد بذلت جهود عظيمة لنجاح هذه الامتحانات.

وأضاف عمارة أنه يود أن يوجه رسالة للمعلمين شرف الأمة وعزها من رؤساء ومراقبى وملاحظى اللجان: "اعلموا أن أبناءنا أمانة فى أعناقكم، وكلنا على ثقة فى أنكم على قدر هذه الأمانة خاصة فى هذه الظروف الصعبة التى نمر بها، وكل ما نطلبه منكم توفير الجو المناسب والملائم لأداء الطلاب لهذه الامتحانات".

وأضاف عمارة: "إننا نعلم معاناة أولياء الأمور طوال هذا العام مع أبنائهم كما أنهم يعلمون حجم الجهود المبذولة من الدولة للخروج بهذه الامتحانات بسلام ونجاح، لذا فإنه يطمئنهم ويناشدهم بالاكتفاء بالدعاء لله سبحانه وتعالى، أن يكتب لأبنائهم التوفيق والسداد وأن يتركوهم غداً للذهاب للجنة الامتحان وحدهم، فهم من النضج بمكان أن يتحملوا مسئولياتهم حتى لا يكون خروجهم معهم سبباً فى حدوث تجمعات وتكدس أمام اللجان يترتب عليه إضرار لا يحمد عقباها لا قدر الله، خاصة مع انتشار هذه الجائحة العالمية".

وقال عمارة إنه يتمنى أن تكون مساهمة قيادات وأعضاء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المحافظة والإدارات والمدارس ايجابية فى هذه الامتحانات، بحرصهم على تنفيذ القوانين وإعمالها من خلال توعية أولياء الأمور بعدم الحضور إلى المدرسة مع أبنائهم حماية لهم وحفاظاً على أمن واستقرار العملية الامتحانية.


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