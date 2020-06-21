منظمة السياحة العالمية ترحب باستعدادات الحكومة الإسبانية لاستئناف السياحة

كتبت آمال رسلان

رحبت منظمة السياحة العالمية UNWTO باستعداد إسبانيا لقيادة الطريق في استئناف السياحة، لافتة إلى أن الحكومة الإسبانية تعمل على استئناف السياحة وتوفير شريان حياة لملايين الناس في جميع أنحاء إسبانيا، الذين يعتمدون على القطاع في معيشتهم.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة فى بيان: "من خلال إعادة تنشيط السياحة، والقيام بذلك بطريقة مسؤولة سوف نحمي أكثر الفئات ضعفاً وحفاظ على الوظائف والنمو الاقتصادي، ويمكن لإسبانيا أن ترسل إشارة قوية إلى بقية العالم بهذا الخصوص. فإسبانيا تمثل البلد الرائدة في مجال السياحة العالمية، وأشكر رئيس الوزراء سانشيز على رعايته المكثفة لصناعة السياحة ووضعه نموذج يحتذي به في البلدان الأخرى". وأعلنت الحكومة أنها ستفتح قريبا حدودها للسائحين من داخل الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الإسبانية عن حزمة دعم بقيمة 4.26 مليار يورو للسياحة، وهو قطاع يدعم ملايين الوظائف في جميع أنحاء البلاد. وكان الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي Zurab Pololikashvili قد حضر اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيزPedro Sánchez في مدريد للتعرف على عمل حكومته لتخفيف القيود على السفر التي تم إدخالها نتيجة لوباء COVID-19. وقد دُعي الأمين العام للتحدث خلال عرض خطة إعادة التشغيل، حيث تتطلع إسبانيا إلى تسخير قوة قطاع السياحة لدفع الانتعاش الاقتصادي على نطاق أوسع. وبالإضافة إلى كونها واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم، تعد إسبانيا أيضًا البلد المضيف لمنظمة السياحة العالمية وواحدة من أقوى حلفائها في مهمة جعل هذا القطاع حجر الزاوية في التنمية المستدامة الوطنية والدولية.

وطوال الأزمة، عملت منظمة السياحة العالمية عن كثب مع رئيس الوزراء سانشيز وحكومته وكذلك مع قادة مدينة ومنطقة مدريد للمساعدة في التخفيف من تأثير COVID-19 على السياحة وحماية الوظائف وإرساء أسس الانتعاش، وكانت إسبانيا عضوًا رئيسيًا في لجنة أزمة السياحة العالمية والتي تتكون من ممثلين حكوميين ووكالات الأمم المتحدة المعنية وقادة القطاع الخاص، وساعدت في صياغة توصيات منظمة السياحة العالمية من أجل التعافي والانتعاش.