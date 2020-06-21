مطار القاهرة يستقبل 518 مصريا قادمين من إيطاليا والسعودية والأردن

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد ، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 518 مصريا من العالقين بالسعودية وإيطاليا والأردن، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، بأن المطار استقبل 3 رحلات استثنائية لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، الرحلة الأولي قادمة من الأردن علي متنها 174 مصريا ، والرحلة الثانية من إيطاليا علي متنها 174 مصريا ، والرحلة الثالثة قادمة من الرياض تقل 170 مصريا ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي ، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.