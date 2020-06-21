اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار القاهرة يستقبل 518 مصريا قادمين من إيطاليا والسعودية والأردن

الأحد، 21 يونيو 2020 10:31 ص
مطار القاهرة يستقبل 518 مصريا قادمين من إيطاليا والسعودية والأردن مطار القاهرة-ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد ، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم  518 مصريا من العالقين بالسعودية وإيطاليا والأردن، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .
 
صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ،  بأن المطار استقبل 3 رحلات استثنائية لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، الرحلة الأولي قادمة من الأردن علي متنها 174 مصريا ، والرحلة الثانية من إيطاليا علي متنها 174 مصريا ، والرحلة الثالثة قادمة من الرياض تقل 170 مصريا ،  وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي ، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.
 
 
 

مطار القاهرة

رحلات استثنائية

المصريين العالقين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة