مشجعو فريق كرة قدم إسرائيلي يعتدون على فلسطينين.. ويهتفون الموت للعرب..

كتب- هاشم الفخراني

اعتدى العشرات من مشجعي فريق كرة قدم إسرائيلي، على مواطنين فلسطينيين في مدينة يافا، مرددين شعارات عنصرية بينها "الموت للعرب"، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، إنه جرى توثيق ارتكاب مشجعي فريق "مكابي تل أبيب" أعمال شغب وترديد شعارات عنصرية، عقب مباراة جمعت فريقهم بفريق "هبوعيل تل أبيب" في يافا.

وأوضحت أن العشرات من المشجعين انطلقوا بعد المباراة في شوارع المدينة تحت حراسة شرطية مكثفة.

وهاجم العشرات من مشجعي "مكابي تل أبيب" مواطنين عرب، كانوا يجلسون على مقهى قرب ساحة دوار الساعة وسط يافا، واعتدوا عليهم بالضرب، دون أن تحرك الشرطة ساكناً، وفق المصدر ذاته.